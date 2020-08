Nawalny darf nach Deutschland geflogen werden, bisher kein Gift gefunden

Omsk – Im Streit um eine Behandlung des in Lebensgefahr schwebenden Kreml-Kritikers Alexej Nawalny haben die russischen Ärzte einer Verlegung des Patienten zugestimmt. Sein Team lehne "einen Transport in ein anderes Krankenhaus, das die Angehörigen uns nennen" nicht mehr ab, sagte der stellvertretende Chefarzt des behandelnden Krankenhauses im russischen Omsk, Anatoli Kalinitschenko, am Freitag.

Nawalny war am Donnerstag mit Vergiftungssymptomen ins Krankenhaus eingeliefert worden. Er gehört zu den prominentesten Kritikern von Präsident Wladimir Putin. In den vergangenen Jahren hatte er beständig Korruption angeprangert und war als Organisator von Protesten gegen die Regierung wiederholt in Haft. Deutschlands Bundeskanzlerin Angela Merkel und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron boten eine Behandlung in ihren Ländern an.

Noch kein Gift gefunden

Die Ärzte in Russland nach eigenen Angaben bisher keine Anzeichen einer Vergiftung von Nawalny festgestellt. "Bisher wurde kein Gift im Blut und Urin gefunden", sagte der stellvertretende Chefarzt des Omsker Krankenhauses, Anatoli Kalinitschenko, am Freitag vor Journalisten.

Eine Diagnose hätten sie bereits gefunden, Nawalnys Frau und sein Bruder seien darüber informiert worden. Die Diagnose könne aber noch nicht bekanntgegeben werden. Nach Darstellung der Ärzte in dem Krankenhaus soll er an einer Stoffwechselstörung leiden. "Das ist die Hauptdiagnose, zu der wir am ehesten neigen", sagte Chefarzt Alexander Murachowski. Eine Vergiftung schloss er aus.

Nawalnys Sprecherin Kira Jarmysch hatte zuvor den Vorwurf erhoben, der Aktivist sei "absichtlich vergiftet" worden.

Mehr zum Thema Mögliche Vergiftung: Hilfsangebot aus Berlin für Kremlkritiker Nawalny

Merkel bietet Behandlung in Deutschland an

Deutschlands Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte am Donnerstag eine Behandlung Nawalnys in einem deutschen Krankenhaus angeboten. In der Nacht zu Freitag war ein von der Organisation "Cinema for Peace" organisiertes Flugzeug mit Ärzten an Bord von Deutschland nach Omsk gestartet, das den Kreml-Kritiker nach Berlin bringen soll.

Allerdings sollen die Ärzte in dem russischen Krankenhaus laut Jarmysch gesagt haben, dass Nawalny nicht transportfähig sei. Nun ist es aber scheinbar doch möglich. Die deutschen Ärzte fühlten sich nach eigenem Bekunden in der Lage und seien auch gewillt, Nawalny nach Berlin zu fliegen. Laut dem Gründer der Initiative Cinema for Peace, Jaka Bizilj, hat sich die Berliner Charité bereit erklärt, Nawalny zu behandeln.

Als wahrscheinlich gilt, dass der 44-Jährige noch am Freitag mit einem Spezialflugzeug nach Berlin gebracht wird.

Der Filmproduzent Bizilj hatte bereits im Jahr 2018 dabei geholfen, den vergifteten Kritiker von Präsident Wladimir Putin, Pjotr Wersilow, von der Künstlergruppe Pussy Riot zur Behandlung nach Deutschland zu bringen. "Auch bei diesem diesem Transport vor zwei Jahren hatte es Verzögerungen gegeben und am Ende klappte alles", sagte Bizilj. Wersilow wurde schließlich in der Berliner Charité behandelt.

Anti-Korruptions-Kämpfer und erbitterte Gegner des russischen Präsidenten

Nawalny hat eine Stiftung gegründet, die immer wieder Fälle von Korruption und den dekadenten Lebensstil von Mitgliedern der russischen Elite aufdeckt. Zuletzt befand er sich auf Wahlkampftour durchs Land, um den Sieg regierungsnaher Kandidaten bei Regionalwahlen im September zu verhindern. Er wurde schon mehrfach festgenommen, mehrfach gab es körperliche Attacken gegen ihn.

Nawalnys Stiftung deckt immer wieder Fälle von Korruption und den dekadenten Lebensstil von Mitgliedern der russischen Elite auf. Er wurde schon mehrfach festgenommen, mehrfach gab es körperliche Attacken gegen ihn. (APA/AFP/dpa)