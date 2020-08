Kapitän Oswald bleibt bei WSG an Bord, Verteidiger Behounek heuert an

Wattens – In Feldkirch (17 Uhr) wartet am Freitag auf dem grünen Rasen auf die Kicker der WSG Swarovski Tirol ein wahrer Fußball-Leckerbissen: Die Elf von Coach Thomas Silberberger darf sich mit dem deutschen Bundesligisten Union Berlin messen. „Ich freue mich auf das Spiel“, holte „Silbi“ am Donnerstag aus: „Es ist ein echter Gradmesser für uns. Union hat auf Anhieb souverän den Klassenerhalt in der deutschen Liga geschafft. Die wären mit Sicherheit ein Top-Team in Österreich.“