EL-Finale Inter gegen Sevilla: Italiens „Wunder“ oder „Spaniens Stolz“

Köln – Nicht weniger als 21 Jahre musste Italien warten, um mit Inter Mailand wieder einen Finalisten in der Europa League (EL) zu stellen. Gegner FC Sevilla hat in diesem Zeitraum nicht weniger als fünfmal die Trophäe in den Himmel strecken können und ist als EL-Rekordsieger trotzdem Außenseiter im Endspiel am Freitag (21.00 Uhr/live DAZN und Puls 4) in Köln. Grund dafür ist in erster Linie die Stärke der Nerazzurri, die im Finalturnier bereits Rekorde aufgestellt haben. „Rekorde zu brechen ist schön. Aber wir sind hier, um zu gewinnen“, sagte Torjäger Romelu Lukaku.