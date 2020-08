Mehrheit im Innsbrucker Gemeinderat für Gratis-Parken am Samstag

Innsbruck – Der Innsbrucker Gemeinderat hat in seiner heutigen, sehr emotional und kontrovers geführten Sondersitzung mit 24:16 Stimmen die Aufhebung der Parkgebührenpflicht in den Kurzparkzonen der Innenstadt (Parkzonen: F, X, Y und C) an Samstagen beschlossen. Derzeit ist dort von 9 bis 13 Uhr fürs Parken zu bezahlen.