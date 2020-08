33 Grad und mehr! Es wird heiß in Tirol, Gewitter bringen Abkühlung

Innsbruck – Heiß und sonnig geht diese Woche in Tirol zu Ende. "Heute ist der schönste Tag der gesamten Woche – und auch der heißeste: So 33 bis 34 Grad werden es im Inntal wohl werden", sagt Reinhard Prugger von den Meteo Experts. Bei leicht föhnigen Verhältnissen können es örtlich vielleicht sogar 35 Grad werden. Ein paar harmlose Quellwolken bilden sich vielleicht über den Bergen, Regentropfen bekommt aber wohl niemand zu spüren.

Auf das perfekte Badewetter folgt die kalte Dusche. Während es am Samstag im Unterland und in Osttirol noch ein paar Stunden relativ schön bleibt, ziehen von Westen her immer mehr und dickere Wolken auf. Spätestens ab Mittag gehen teils kräftige Schauer und Gewitter nieder. Die meiste Sonne bekommt Osttirol ab, hier kann es auch nochmal bis zu 30 Grad warm werden. Dafür fallen dort auch die Gewitter am kräftigsten aus. "Im Inntal erreichen die Temperaturen wohl zwischen 25 und 27 Grad. Im Außerfern werden es wohl nur noch knapp über 20 Grad", prognostiziert der Osttiroler Meteorologe.