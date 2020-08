42-Jährige prallte in Gurgl gegen Brückengeländer: Pkw mit Totalschaden

Gurgl – Am Freitgabend gegen 20 Uhr ist eine Österreicherin in Gurgl in einen Unfall geraten. Die 42-Jährige lenkte ihren Pkw auf der Gurgler Straße in Richtung Obergurgl. Sie verlor die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Warum, ist noch unklar. Das Auto prallte gegen eine Brückengeländer. Die Frau verletzte sich dabei unbestimmten Grades, das Auto wurde zerstört. Die Frau musste mit der Rettung ins Krankenhaus Zams gebracht werden. (TT.com)