Villacher (60) bei Tauchgang im Millstätter See tödlich verunglückt

Millstatt – Ein 60 Jahre alter Villacher ist am Freitag bei einem Tauchgang im Millstätter See tödlich verunglückt. Nach Angaben der Polizei geriet er beim Auftauchen in Probleme. Für ihn kam jede Hilfe zu spät.

Der 60-Jährige, er war SPÖ-Gemeinderat in Villach, war am Vormittag mit zwei Bekannten vom Nordufer des Millstätter Sees in Dellach (Gemeinde Millstatt, Bezirk Spittal/Drau) zu einem Tauchgang auf 20 Meter Tiefe aufgebrochen. Während der ersten Auftauchphase bemerkten die beiden Tauchkameraden, dass der 60-Jährige Probleme mit dem Austarieren hatte. Dadurch zog es ihn ungewollt zu schnell nach oben. Als einem seinem Begleiter auffiel, dass sein Kamerad viel zu schnell aufstieg, versuchte er noch, ihn an den Flossen zu fassen.