Muren hielten Einsatzkräfte in Atem, hunderte Wanderer waren eingesperrt

Sölden, Ginzling, Mayrhofen, Neustift, Kaunertal – Schwere Gewitter mit Starkregen haben in Tirol am Samstagnachmittag zu zahlreichen Murenabgängen in verschiedenen Teilen des Landes geführt. Mehrere Fahrzeuge wurden eingeschlossen, ein deutscher Motorradfahrer kam zu Sturz und verletzte sich. Hunderte Personen saßen aufgrund von Straßensperren über Stunden fest. Die Aufräumarbeiten dauerten auch am Sonntag noch an, informierte die Polizei.