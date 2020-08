WSG Tirol rüstet vor dem Start in der Offensive noch auf

Wattens – Mit dem klaren 3:0-Erfolg gegen den deutschen Bundesligisten Union Berlin ließ die WSG Tirol aufhorchen. „Wir werden das sicher nicht überbewerten, aber dieser Sieg hat uns echt gutgetan“, bilanzierte Trainer Thomas Silberberger nach dem Feldkirch-Ausflug. Garant für den Wattener Sieg war Zlatko Dedic mit seinem Triplepack. Der 35-jährige Stürmer ist und bleibt eine Säule beim Tiroler Erstligisten. „Zlatko muss am Samstag oder Sonntag in der Liga funktionieren, darum gönne ich ihm unter Woche auch die ein oder andere Pause“, weiß Silberberger, wie er seinen Torjäger auf „Betriebstemperatur“ halten muss.

Trotz Dedic wird man bei der Wattener Sportgemeinschaft Tirol in der kommenden Woche an vorderster Front massiv aufrüsten. „Zwei bis drei Offensive werden wir präsentieren“, hofft Silberger, dass man bis zum Meisterschaftsstart am 13. September bei Aufsteiger Ried konkurrenzfähiger wird. Wer wird kommen? „Ich will noch nicht konkret werden, aber wir werden deutlich stärker“, präzisiert der WSG-Coach seine Vorstellung: „Junge Spieler, die als heiße Aktien gelten und sich bei uns entwickeln können.“