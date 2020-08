Neuer Swarovski-Chef will Firma verkleinern und überlegt Börsengang

Wien/Wattens – Beim Tiroler Kristallkonzern Swarovski steht eine radikale Neuordnung an. „Es ist für alle sehr schmerzhaft, aber wir müssen die Schritte setzen, die wir schon vor Jahren hätten setzen sollen", sagte der neue Vorstandsvorsitzende von Swarovski, Robert Buchbauer, laut österreichischer Medien zur Finanznachrichtenagentur Bloomberg. Buchbauer will das Unternehmen stark verkleinern und überlegt, an die Börse zu gehen.