Musau – Unbekannte sind in den letzten Tagen in einen Baucontainer in Musau eingebrochen, berichtet die Polizei. Sie stahlen mehrere hochwertige Baumaschinen und Werkzeuge, wodurch ein Schaden von mehreren Tausend Euro entstand. Der Einbruch muss sich zwischen Donnerstagabend und Montagmorgen abgespielt haben. (TT.com)