Österreichs Handballstar Bilyk nach Kreuzbandriss in Hochrum untersucht

Graz - Nach seinem am Sonntag erlittenen Kreuzbandriss wird Handballstar Nikola Bilyk möglicherweise in der Privatklinik in Hochrum operiert, wo auch schon zahlreiche ÖSV-Skistars unters Messer kamen. Am (heutigen) Montag jedenfalls wurde der 23-Jährige in Innsbruck von Hochrums Spezialist Christian Fink untersucht. Eine Entscheidung über Ort und Datum des Eingriffs könnte im Anschluss fallen.