Kärntnerin (50) starb bei Unfall im Drautal, Tiroler Kind weiter in Lebensgefahr

Sachsenburg – Ein 29 Jahre alter Tiroler fuhr Montagfrüh mit seiner Frau (25) und der gemeinsamen, sechs Monate alten Tochter über die Drautalstraße in Kärnten in Richtung Lienz. Gegen 6.45 Uhr geriet er bei Sachsenburg im Bezirk Spittal an der Drau auf die Gegenfahrbahn und stieß dort frontal mit einem entgegenkommenden Wagen zusammen. Dessen Lenkerin, eine 50 Jahre alte Kärntnerin, starb. Das Kleinkind aus Tirol schwebt in Lebensgefahr, seine Eltern wurden schwer verletzt.

Warum der 29-Jährige in einer langgezogenen Kurve die Kontrolle über sein Auto verlor, ist noch unklar. „Ein Sekundenschlaf des Tirolers kann nicht ausgeschlossen werden“, heißt es von der Polizei in Kärnten. Durch die Wucht der Kollision wurde das Fahrzeug der 50-Jährigen über eine Straßenböschung geschleudert, jenes der Tiroler Familie kam auf der Straße zu stehen. Die zwei Lenker wurden in den Wracks eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr befreit werden.

Die Feuerwehr musste die Lenker aus den Wracks befreien. © APA/FF SACHSENBURG

50-Jährige starb noch am Unfallort

Für die Kärntnerin kam jede Hilfe zu spät, laut Polizei starb sie noch am Unfallort. Der Tiroler Vater wurde ins Unfallkrankenhaus Klagenfurt gebracht. Seine Frau und seine Tochter, die sich auf dem Rücksitz befunden hatte, wurden ins Klinikum nach Klagenfurt eingeliefert. „Die beiden Eltern sind stabil“, sagt Nathalie Trost, Sprecherin des Klagenfurter Klinikums, gegenüber der TT. „Das Baby ist in kritischem Zustand.“ Daran hatte sich auch am Dienstag zu Mittag nichts geändert.

Laut Medienberichten stammt die Familie aus Kitzbühel und war gerade auf dem Heimweg. Die zuständige Polizeiinspektion wollte das auf Nachfrage weder bestätigen noch dementieren. (bfk, APA)