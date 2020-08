Großaufträge: Strabag baut Schienennetz in Ostdeutschland aus

Wien/Berlin – Die Strabag baut für die Deutsche Bahn das Schienennetz in Ostdeutschland aus. Die Tochtergesellschaft Strabag Rail GmbH wird in einer Arbeitsgemeinschaft mit der Strabag AG um 105 Millionen Euro die Bahnstrecke zwischen der Landesgrenze Berlin/Brandenburg und dem Berliner Außenring für den Fernverkehr und die Anbindung des Flughafens Berlin-Brandenburg an den Fernverkehr der Deutschen Bahn ausbauen.