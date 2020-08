Öffentlicher Streit über Politik: Der Twitter-Krieg der „Charmed"-Hexen

Washington – Aus Serien-Schwestern werden Twitter-Feindinnen: Alyssa Milano, die in der Serie „Charmed" die Hexe Phoebe Halliwell spielte, und Rose McGowan, die als Paige Matthews zu sehen war, streiten sich heftig in der Öffentlichkeit. So einig, wie sie sich in der Serie im Kampf gegen böse Hexerei waren, so uneinig sind sie sich jetzt darüber, wer im US-Wahlkampf eigentlich die Bösewichte sind.