Wetterkapriolen in Italien: Feuer auf Sardinien, Schlammlawinen in Cortina

Cagliari, Cortina d'Ampezzo – Während auf Sardinien mehrere Waldbrände toben und bereits Feriendörfer evakuiert wurden, überfluten nach stundenlangem Starkregen in Cortina d'Ampezzo "Straßen zu Flüssen wurden", wie der Bürgermeister von Cortina, Gianpietro Ghedina in italienischen Medien berichtet.

Die Dolomitenregion um den Cortina wurde am Montagabend zum zweiten Mal in Folge von Unwettern heimgesucht. Bereits am Sonntag hatte ein wetterbedingter Erdrutsch eine zeitweise Sperrung der Staatsstraße 51 zur Folge gehabt. Und in der Region Venetien insgesamt hatten riesige Hagelkörner und Wassermassen Millionenschäden angerichtet. Betroffen waren etwa Verona, Padua und Vincenza.