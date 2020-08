Lenkerinnen bei Pkw-Kollision in Bad Häring verletzt

Bad Häring – Auf der Bad Häring-Schwoicher Straße (L208) in Bad Häring kam es am Dienstagnachmittag zu einem Verkehrsunfall mit zwei Verletzten. Gegen 17.20 Uhr prallte das Auto einer 29-Jährigen, die Richtung Norden unterwegs war, aus noch unbekannter Ursache gegen den Wagen einer 27-Jährigen, die gerade aus einer Hauseinfahrt in Richtung Süden fahren wollte. Das Auto der 29-Jährigen kam nach der Kollision links von der Straße ab, durchbrach einen Zaun und kam schließlich in einem Feld zum Stillstand.