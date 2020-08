Bergsteigerin am Wilden Kaiser von Stein getroffen

Going – Eine 26-jährige Bergsteigerin wurden am Dienstag am Wilden Kaiser schwer am Arm verletzt. Die Frau war mit einer siebenköpfigen Gruppe unterwegs, als sie beim Abstieg von der Goinger Halt von einem 15 bis 20 Zentimter großen Stein am linken Unterarm getroffen wurde. Sie wurde vom Notarzthubschrauber mittels Tau geborgen und ins Krankenhaus St. Johann geflogen. (TT.com)