Fahrräder und Ski aus Kellern in Innsbruck und Jenbach gestohlen

Innsbruck, Jenbach – Unbekannte sind in der Zeit zwischen Montag, 20 Uhr und Dienstag, 8.30 Uhr in insgesamt sieben Kellerabteile in der Philippine-Welser-Straße in Innsbruck eingebrochen. Sie stahlen daraus mehrere E-Bikes, Rennräder und Mountainbikes, berichtet die Polizei am Dienstag. Dadurch entstand ein Schaden in bisher unbekannter Höhe.