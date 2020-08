Giganten-Streit droht: Messi will FC Barcelona nach 20 Jahren verlassen

Barcelona – Weltfußballer Lionel Messi will den FC Barcelona nach 20 Jahren ablösefrei verlassen. Entsprechende Berichte der TV-Sender TyC Sports und Fox Sports in Messis Heimat Argentinien seien inzwischen vom Club auf Anfrage bestätigt worden, berichteten am späten Dienstagabend die katalanische Fachzeitung Mundo Deportivo, so etwas wie ein Hausblatt von Barca, und die Nachrichtenagentur AP. Der Verein habe vom 33-Jährigen ein offizielles Schreiben erhalten, hieß es.