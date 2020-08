Fahrradfahrer in Vorarlberg von Lkw überrollt – tot

Hohenems – Ein Mann (geboren 1963) ist bei einem Unfall mit einem E-Bike am Dienstag in Vorarlberg ums Leben gekommen. Ein Lkw-Fahrer übersah den Radfahrer, der von Hohenems kommend in Richtung Dornbirn-Zentrum unterwegs war, beim Versuch, rechts in eine Seitenstraße einzubiegen. Der Mann stürzte von seinem E-Bike, wurde vom rechten Vorderreifen des Lkw mitgezogen und teilweise überrollt.