Elfjähriger beim Spielen in Sandgrube in Oberbayern gestorben

Landsberg am Lech – Beim Spielen im Sand ist ein Elfjähriger in Oberbayern verschüttet worden und gestorben. Familienangehörige hatten das Kind aus dem Sand geholt und versucht, es wiederzubeleben. Ein Notarzt setzte die Erste Hilfe fort, konnten den Buben aber nicht retten. Der Elfjährige starb an Ort und Stelle.