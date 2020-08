Tierquäler zog in Linz Katze Fell am Schwanz ab: 1000 Euro für Hinweise

Linz – Ein Tierquäler hat Mittwoch zwischen 2 und 3.30 Uhr in Linz einer Katze das Fell am Schwanz abgezogen. Ein Mitarbeiter der Tierrettung fand das abgezogene Fell unweit des Tatorts in der Blümelhuberstraße neben der Fahrbahn. Die Samtpfote wurde in die Sattledter Tierklinik gebracht, wo ihr der Schwanz amputiert werden musste. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 059133/4585.