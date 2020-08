„Heatmap" zeigt Corona-Regierungsmaßnahmen im Zeitverlauf

Wien – Die gesamte Palette staatlicher Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie dokumentieren Forscher des Complexity Science Hub Vienna (CSH) seit Monaten in einer umfassenden Datenbank. Nun wurde die aktualisierte Version der auch von der WHO verwendeten „COVID-19 Control Strategies List" (CCCSL) in Fachblatt Data Science veröffentlicht – eine neue „Heatmap"-Darstellung im Zeitverlauf inklusive.

Aktuell umfasst die von einem Team um Projektleiterin Amélie Desvars-Larrive aufbereitete Sammlung insgesamt 6068 nicht-medizinische Maßnahmen, die zu verschiedenen Zeitpunkten in 56 Ländern eingeführt wurden, heißt es am Donnerstag seitens des CSH. Die CCCSL wird laufend erweitert, so etwa im Zuge der nunmehrigen Publikation um eine „Heatmap". Darin lässt sich tabellarisch ablesen, zu welchen Zeitpunkten Länder Maßnahmen gesetzt haben. Ausgehend immer von dem jeweiligen Tag an dem in einem Land erstmals zehn oder mehr Fälle dokumentiert wurden, gibt diese Aufstellung in Ampelfarben an, mit welchem Vorsprung bzw. Verzug eine Maßnahme gesetzt wurde.