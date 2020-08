Covid-19: Neue Sicherheitsmaßnahmen im Innsbrucker Magistrat

Innsbruck – Zur Eindämmung von Covid-19 und um den Schutz der Gesundheit der Bürger und Mitarbeiter zu gewährleisten, wird in der Stadtbibliothek ab Montag, 31. August 2020, das verpflichtende Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes (MNS) für die gesamte Aufenthaltsdauer und in allen Bereichen eingeführt, informiert die Stadt Innsbruck in einer Aussendung am Donnerstag.