Hauptmieten stiegen seit 2008 deutlich stärker als Betriebskosten

Wien – Bei den steigenden Wohnkosten erweist sich als Preistreiber bei den Bruttomieten der Hauptmietzins und nicht die Betriebskosten, zeigt eine aktuelle Analyse der Arbeiterkammer (AK). Demnach sind die Betriebskosten im Zeitraum 2008 bis 2019 so wie die Teuerungsrate um rund ein Fünftel gestiegen, die Hauptmieten dagegen mehr als doppelt so stark - die privaten Mieten sogar noch mehr.

Österreichweit ist die Bruttomiete pro Quadratmeter in den vergangen elf Jahren um 39 Prozent gestiegen - der Hauptmietzins dabei um 47 Prozent und die Betriebskosten um 21 Prozent und damit genau im Ausmaß der Teuerung (21 Prozent). Dies geht aus einer heute, Donnerstag, veröffentlichten AK-Analyse über Betriebskosten hervor. Stärker ausgefallen ist die Verteuerung bei den privaten Hauptmieten: Die Bruttomiete stieg um 46 Prozent, der Hauptmietzins um 55 Prozent und die Betriebskosten um 20 Prozent.

Die mit Abstand größeren Steigerungen bei den privaten Hauptmietzinsen bedeuteten, "die Mietwohnungen von gemeinnützigen Bauvereinigungen und Gemeinden dämpfen den Preisauftrieb am gesamten Mietwohnungsmarkt", so Thomas Ritt, Leiter der AK Abteilung Kommunalpolitik und Wohnen, in einer Pressemitteilung.