Motorradfahrer bei Sturz auf regennasser Fernpassstraße verletzt

Nassereith – Zu einer Schlitterpartie wurde am Freitagabend die Fernpassbundesstraße für einen Motorradfahrer aus Deutschland. Der 44-Jährige war von Nassereith in Richtung Reutte unterwegs, als ihm in einer langgezogenen Rechtskurve das Hinterrad der Maschine auf der regennassen Fahrbahn wegrutschte. Der Mann stürzte, schlitterte über die Gegenfahrbahn, prallte dort gegen den Steher der Leitschiene und rutschte anschließend auf die abschüssige Böschung.