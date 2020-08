Möglicherweise Brandsatz vor Haus von Fleischkonzern-Chef Tönnies

Köln – Auf der Zufahrt zur Privatvilla des deutschen Fleischunternehmers Clemens Tönnies ist möglicherweise ein Brandsatz gefunden worden. In der Nacht auf Donnerstag hätten Unbekannte dort Behälter mit Flüssigkeit und Anzünder abgestellt, bestätigte am Samstag ein Sprecher der Polizei in Gütersloh. Dazu sei ein Bekennerschreiben eingegangen.