Unwetter-Lage in Tirol nach Wochenende weitgehend entspannt

Innsbruck, Bregenz, Bozen – In Tirol haben sich die Auswirkungen der heftigen Regenfälle am Wochenende in Grenzen gehalten. Am Sonntag kam es lediglich zu 13 unwetterbedingten Einsätzen, unter anderem wegen überfluteter Keller. Der Valser Bach führte zu viel Wasser, in St. Jodok und Vals gab es daher „einige eher präventive Einsätze", hieß es von der Leitstelle. Außerdem war es zu einem Steinschlag im Zillergrund gekommen.

📽️ Video | Felssturz im Zillertal:

Sperre der Zillergrund Mautstraße aufgehoben

Die Freiwillige Feuerwehr Brandberg war am Sonntag gegen 08.50 Uhr wegen des Felssturzes beim Kraftwerk Häusling im Zillergrund alarmiert worden. Ein riesiger Felsbrocken war von der gegenüberliegenden Seite heruntergedonnert und hatte dabei den Bach übersprungen. Der Felsbrocken zerstörte eine Materialseilbahn komplett und beschädigte auch die Straße massiv. Verletzt wurde niemand.

Die Komplettsperre der die Zillergrund Mautstraße ab Brandberg konnte am Montagvormittag um 9.15 Uhr aufgehoben werden, aufgrund der anhaltenden Aufräumarbeiten ist die Straße aber weiterhin erschwert passierbar, heißt es seitens der Polizeipressestelle.

Im Zillertal kam es am Sonntag zu einem Felssturz. © Zeitungsfoto.at

Zwei Muren im Defereggental, Straße am Birker Bach wieder frei

Auch im Osttiroler Defereggental waren die Feuerwehren wegen Vermurungen im Einsatz. Im Ortsteil Plon in Hopfgarten ging am Sonntag gegen 15.15 Uhr eine Mure auf die Defereggenstraße L25 ab. Die Landesstraße musste im Bereich des Birker Baches gesperrt werden. Gegen 16.40 Uhr, noch während den Aufräumarbeiten beim Birker Bach, wurde etwa neun Straßenkilometer entfernt ein weiterer Murenabgang auf die Defereggenstraße im Bereich der sogenannten Dure gemeldet.

Mit einem Polizeihubschrauber wurden an beiden Stellen Erkundungsflüge durchgeführt. Auch der Bürgermeister sowie der Straßenmeister machten sich ein Bild von der Situation.

Während die Straße beim Birker Bach um 19.15 Uhr wieder für den gesamten Verkehr freigegeben werden konnte, bleibt der Bereich bei der Dure bis zur Begutachtung durch einen Geologen am Montag gesperrt. Es besteht eine Umfahrungsmöglichkeit über Gemeindestraßen.

Durch die beiden Murenabgänge wurde niemand gefährdet oder geschädigt, berichteten die Beamten. Im Einsatz standen die Straßenmeisterei, die Freiwillige Feuerwehr Hopfgarten, ein Polizeihubschrauber sowie die Polizei Matrei i.O.

Unter Beobachtung war am Sonntag außerdem die Isel in Lienz, hier stand man kurz vor einem 30-jährigen Hochwasser.

Auch in Vorarlberg wenige Regen-Einsätze

In Vorarlberg mussten die Einsatzkräfte 33 Mal aufgrund des Regens ausrücken. Dabei habe es sich aber um „nichts Dramatisches" gehandelt, hieß es bei der Feuerwehr- und Rettungsleitstelle. Der Rhein erreichte Sonntagabend ein ein- bis fünfjähriges Hochwasser. Die Fuß- und Radwege wurden entlang des Flusses ab der Diepoldsauer Rheinbrücke bis zum Bodensee gesperrt. Die Bevölkerung wurde dazu aufgerufen, sich aus Sicherheitsgründen nicht in der Nähe des Rheins aufzuhalten. Die Feuerwehren waren an Ort und Stelle, mussten aber bisher keine Maßnahmen ergreifen.

📽️ Video | Keine großen Schäden durch Regen in Vorarlberg:

Straßensperren und Überflutungen: Brennpunkt Südtirol

Kritischer stellte sich die Situation in Südtirol dar: Die Flüsse Eisack und Etsch waren teilweise über die Ufer getreten. Die Gemeinde Neumarkt musste wegen eines drohenden Dammbruchs und Überflutungen am Sonntag zum Teil evakuiert werden. Auch Teile der Gemeinde Klausen wurden evakuiert. Zudem wurde die Brennerbahnlinie im Eisacktal gesperrt, einige Straßen wurden gesperrt.

In der Nacht auf Montag sanken die Wasserpegel wieder. Auch mehrere Straßenverbindungen, wie die Brennerautobahn, konnten wieder geöffnet werden. Die evakuierten Bewohner in Neumarkt und Klausen sollen am Montag im Laufe des Vormittags zurück in ihre Häuser dürfen, wie das Nachrichtenportal stol.it berichtet. (TT.com)

📽️ Video | Hochwasser in Neumarkt: 400 Personen evakuiert: