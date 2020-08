Ivona Dadic mit Jahresweltbestleistung Staatsmeisterin im Siebenkampf

Götzis - Ivona Dadic hat sich am Sonntag in Götzis mit der neuen Jahresweltbestleistung von 6.419 Punkten den Staatsmeistertitel im Siebenkampf geholt. Die Athletin von Union St. Pölten überbot die bisher von der Ukrainerin Alina Schuch (UKR) gehaltene Bestmarke von 6.386 deutlich, allerdings fanden wegen der Corona-Pandemie heuer weltweit nicht viele Wettkämpfe statt.

Die Jahresweltbestleistung sei "eine nette Zugabe", wichtiger sei aber zu sehen, dass die Form in allen Disziplinen genau passe. Am Sonntag kam Dadic im Weitsprung auf 6,25 m, im Regen warf sie den Speer auf 47,93 m, die abschließenden 800 m absolvierte sie in 2:15,57 Min.