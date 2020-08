Nasse Fahrbahn: Auto geriet in Ehrwald ins Schleudern und stürzte in die Loisach

Ehrwald – Glück im Unglück hatte ein Autofahrer am Sonntagnachmittag in Ehrwald. Der 27-Jährige war gegen 15.15 Uhr auf der B 187 in Richtung Garmisch unterwegs, berichtet die Polizei. Auf der nassen Straße geriet er ins Schleudern und rutschte auf die Gegenfahrbahn. Daraufhin durchschlug der Wagen zwei Bäume und stürzte etwa sechs Meter tief in die Loisach.