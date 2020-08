Pkw-Lenker stürzte im Kärntner Lesachtal in die Gail und starb

Hermagor – Ein Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang hat sich am späten Sonntagabend laut Polizei im Kärntner Lesachtal ereignet. Ein 65-jähriger Einheimischer stürzte auf der Gemeindestraße von Raut kommend, in Richtung Maria Luggau (Bezirk Hermagor) fahrend mit seinem Pkw in die Hochwasser führende Gail. Der Mann konnte kurz nach Mitternacht nur noch tot geborgen werden.