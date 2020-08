Ab Dienstag strengere Regeln bei Autozulassung in der EU

Brüssel – Ab Dienstag gelten in der EU strengere Regeln für die Zulassung von Neuwagen und die Kontrolle bereits zugelassener Fahrzeuge. Als Reaktion auf den Dieselskandal werde die EU-Kommission "in der Lage sein, Fahrzeuge zu kontrollieren, EU-weite Rückrufe auszulösen und Geldstrafen von bis zu 30.000 Euro pro Fahrzeug zu verhängen", erklärte Industriekommissar Thierry Breton am Montag.