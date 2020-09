57 Prozent mehr Arbeitslose in Tirol als 2019, leichte Entspannung im August

Innsbruck, Wien – Im Vergleich mit dem Vorjahresmonat kam es im August 2020 mit plus 7293 oder plus 63,2 Prozent zu einem deutlichen Anstieg der in Tirol arbeitslos vorgemerkten Personen auf 18.830. Tirol weist mit 5,2 Prozent im Österreichvergleich immer noch die niedrigste Arbeitslosenquote aus.

Österreichweit waren im August 422.910 Personen ohne Job, das sind um 92.219 Personen bzw. um 27,9 Prozent mehr als im August 2019. Davon waren 371.893 Personen (plus 33,2 Prozent zum Vorjahresmonat) beim AMS arbeitslos gemeldet und 51.017 Personen (minus 1,0 Prozent) in Schulung.

Bei einem prognostizierten Stand von 340.000 unselbständig Beschäftigten in Tirol, das ist ein Minus von 9000 Personen im Vorjahresvergleich, und 18.830 vorgemerkten Arbeitslosen betrug zum Stichtag 31. August die Arbeitslosenquote in Tirol 5,2 Prozent (August 2019: 3,2 Prozent ).

Sicher sei , dass im Herbst mit einem saisonalen Anstieg der Arbeitslosigkeit in Tirol rechnen sei und auch danach ein weiterer Anstieg der Arbeitslosigkeit zu erwarten ist, so Kern in einer Aussendung am Dienstag.