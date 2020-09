Mattersburg-Bank: Immer mehr Opfer bekannt, Geld von Totem behalten

In der FMA wurde am Mittwoch gegenüber der APA erklärt, dass dies mindestens zehnmal durchjudiziert worden sei. Seit einer FMA-Gesetzesänderung aus dem Jahr 2008 gibt es keine Amtshaftung der Republik gegenüber Dritten (also Kunden, geschädigten Anlegern) mehr.

Nicht einmal vor dem Geld von Toten wurde offenbar Halt gemacht. Wie der Standard am Mittwoch schreibt, ging es in der Einvernahme von Ex-Bankchef Martin Pucher am 17. Juli auch um drei bis vier Millionen Euro, die von zahlreichen Sparbüchern eines Kunden stammten, der in der Zwischenzeit verstorben sei. Dessen legitimierte Sparbücher gingen Puchers Geständnis zufolge nach dem Tod des Kunden in die Verlassenschaft, von den anonymen Sparbüchern habe man die darauf geparkten drei bis vier Millionen "im Lauf der Zeit" abgebucht. Bewerkstelligt habe das seine Stellvertreterin, sagte Pucher aus.