Papa Messi traf Barca-Präsidenten: Keine Annäherung

Der Vater Jorge Messi war am Morgen per Privatjet aus Argentinien kommend in Barcelona eingetroffen. Den Fans des FC Barcelona machte er wenig Hoffnung auf einen Verbleib des Weltfußballers in der katalanischen Hauptstadt. „Ich halte es für schwierig, dass er bleibt“, sagte Jorge Messi am Mittwoch zu Journalisten.