Swarovski-Zentrale in die Schweiz? Zeichen in Wattens stehen auf Sturm

Wattens – High Noon morgen Freitag beim Kristallkonzern Swarovski in Wattens: Bei der Gesellschafterversammlung am Freitag, so die Befürchtung aus der Belegschaft und von Familienmitgliedern, sollen die Weichen gestellt werden und die gesamte Swarovski-Gesellschaft unter das Dach einer Schweizer Holding kommen. Befürchtet wird eine Abwanderung des gesamten Managements in die Schweiz. In Männedorf am Zürichsee hat Konzernchef Robert Buchbauer seinen Firmensitz. Swarovski, so die Befürchtung, würde dann quasi zum Schweizer Konzern.