Frontal-Zusammenstoß mit Linienbus in Eben endete glimpflich

Eben am Achensee – Glimpflich endete am Mittwochnachmittag in Eben am Achensee ein Verkehrsunfall, bei dem ein Pkw frontal mit einem Linienbus kollidierte. Die 75-jährige Lenkerin des Autos geriet gegen 15.45 Uhr aus bislang unbekannter Ursache auf der Achenseestraße auf die Gegenfahrbahn und prallte dort gegen den Bus.