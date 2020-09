Katze auf Fahrbahn: Kinder bei Unfall in Breitenwang verletzt

Breitenwang – Weil er einer Katze auf der Fahrbahn ausweichen wollte, ist ein Familienvater am Mittwochnachmittag auf der abschüssigen Plansee Straße (L255) in Breitenwang mit seinem Auto gegen eine Betonleitwand geprallt. Als das Tier in einer Linkskurve plötzlich auf die Straße lief, geriet der 31-Jährige ins Schleudern und prallte frontal gegen die Leitwand.