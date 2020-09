MeToo-Kampagne im Iran: Viele Frauen berichten von Vergewaltigung

Teheran – Frauen haben nun auch im Iran eine MeToo-Kampagne in sozialen Medien gestartet. Die Beiträge mit dem Hashtag des persischen Worts für Vergewaltigung haben in kürzester Zeit zu hitzigen Diskussionen in dem Land geführt. Denn auch Prominente und renommierte iranische Künstler werden in Posts als Vergewaltiger bezeichnet. Aktivisten zufolge hat die Kampagne es vielen Frauen leichter gemacht, ohne Angst vor gesellschaftlichen Konsequenzen ihre Erfahrungen mit sexuellen Übergriffen publik zu machen.