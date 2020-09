Zwei 18-Jährige in Hall brutal von mehreren Jugendlichen überfallen

Hall in Tirol – Ein brutaler Raubüberfall hat sich am Mittwochabend in Hall ereignet: Gegen 21.45 Uhr wurden zwei 18-Jährige von einer Gruppe Jugendlicher umzingelt. Die Täter hielten die beiden Österreicher am Boden fest und schlugen auf sie ein. Dann forderten sie mit einem Messer die Herausgabe von Wertsachen.