Produktion von OMV-JointVenture in Malaysia im Juni angelaufen

Wien – Nach dem Einstieg der OMV in die malaysische Gasproduktion im Februar ist nun die Produktion der SapuraOMV, einem JointVenture der OMV und dem malaysischen Sapura-Energy-Konzern, aus dem Bakong Gasfeldprojekt angelaufen.

Die Entwicklung der Phase 1 des SK408 Production Sharing Contract (PSC) zielt auf die Kommerzialisierung der Gasreserven aus den Feldern Gorek, Larak und Bakong ab, die dazu beitragen werden, den wachsenden Gasbedarf in Asien zu decken, teilt der heimische Öl- und Gaskonzern am Donnerstag in einer Aussendung mit.