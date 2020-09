Zangerl zu Swarovski: „Scheibchenweise zerlegen und ins Ausland transportieren“

Wattens, Innsbruck – „Scheibchenweise zerlegen und ins Ausland transportieren“ – das scheint die Strategie der Swarovski-Konzernführung für das Traditionsunternehmen zu sein: AK-Präsident Erwin Zangerl geht in einer Aussendung am Donnerstag hart mit Swarovski-CEO Robert Buchbauer ins Gericht. Zangerl mutmaßt, dass die Aussagen von Buchbauer, den Firmenstandort Wattens als „Herz des Konzerns“ bestehen zu lassen, nicht ganz der Wahrheit entspricht. (Die TT berichtete )

Der AK-Präsident führt einen Artikel im Wirtschaftsmagazin Trend an, in dem es unter anderem heißt: „Der neue Swarovski-Boss baut nicht nur Jobs in Tirol ab, sondern verlegt auch die Konzernzentrale in die Schweiz [...] der Schwerpunkt solle aber auf Forschung und Entwicklung liegen, nicht mehr auf der Herstellung und Bearbeitung von Glaskristallen“.