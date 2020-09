Vega-Rakete halbes Jahr später als geplant ins All gestartet

Kourou – Fast ein halbes Jahr später als geplant ist eine europäische Vega-Rakete ins All gestartet. Sie hob Donnerstagfrüh vom Weltraumbahnhof in Kourou in Französisch-Guayana ab, wie der Raketenbetreiber Arianespace mitteilte. Die Vega VV16 hat laut Arianespace 53 Kleinsatelliten für 21 Kunden an Bord.