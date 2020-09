Auch Abonnenten brauchen VIP-Zugang: Alle Infos zum „Mulan“-Start auf Disney+

Wien – „Mulan" war eigentlich die große Hoffnung vieler Kinos. Die Realverfilmung des beliebten Zeichentrickabenteuers hatte das Potenzial, viele Zuschauer in die Filmtheater zu locken und die Corona-bedingten Einnahmeausfälle wenigstens ein bisschen wettzumachen. Doch daraus wird nichts. Nachdem der März-Kinostart wegen Corona platzte, startet der Film nun am Freitag beim Streamingdienst Disney+.

➤ Wer den Film also sehen will, braucht zusätzlich zum VIP-Pass um 21,99 Euro ein reguläres Disney+-Abo. Dieses kostet 6,99 monatlich. Wer sich für ein Jahresabo entscheidet, zahlt nur 69 Euro – und bekommt somit zwei Monate geschenkt.

Wie in der Vorlage von 1998 erzählt der Film die Geschichte eines mutigen, selbstbewussten Mädchens, inspiriert von einer mehr als 1500 Jahre alten chinesischen Legende. Hua Mulan will sich nicht in die traditionelle Rolle einfügen. Schminken, brav sein, hübsche Kleider tragen und möglichst bald heiraten – nicht so ihr Ding, will sie doch viel lieber reiten und kämpfen lernen.