61-Jähriger bei Wanderunfall in Ellmau schwer verletzt

Ellmau – Schwer verletzt wurde am Donnerstagvormittag ein deutscher Wanderer bei einem Absturz im Kaisergebirge in Ellmau. Der 61-Jährige wanderte am Wilden Kaiser von der Gruttenhütte alleine in Richtung Osten. Etwa 200 Meter oberhalb des sogenannten Jubiläumssteiges stürzte er und rutschte etwa 150 Meter weit über eine steile Rinne.