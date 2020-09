Luzenko triumphierte als Ausreißer, Yates weiter in Gelb

Der Brite, der das "Maillot Jaune" am Vortag nach einer Zeitstrafe gegen den Franzosen Julian Alaphilippe übernommen hatte, erreichte wie die anderen Anwärter auf den Gesamtsieg das Ziel mit einem Rückstand von gut drei Minuten auf den Tagessieger.

Der Kasache feierte im fünften Tour-Antreten seinen bisher größten Erfolg. 2017 gelang ihm bei der Vuelta bereits einmal ein Tagessieg in einer dreiwöchigen Rundfahrt, 2018 gewann er auch ein Teilstück der Österreich-Tour. Die ÖRV-Asse waren am Donnerstag zumeist in ihren Helfer-Rollen gebunden, als erster rollte Bora-Profi Felix Großschartner als 72. und mit knapp 17 Minuten Rückstand über die Ziellinie.