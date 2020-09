„Batman"-Dreh unterbrochen: Robert Pattinson soll an Corona erkrankt sein

„Uns allen wurde gesagt, dass wir der Arbeit bis auf weiteres fernbleiben sollen", wird der Insider zitiert. Er rechne damit, dass die Dreharbeiten im Studio von Warner Bros. in Hertfordshire nahe London „frühestens in zwei Wochen" wieder aufgenommen würden. Die bislang nicht offiziell bestätigte Zwangspause habe „Chaos in den Zeitplan gebracht".

Die Dreharbeiten waren bereits im März in Großbritannien aufgrund der Pandemie gestoppt und erst vor wenigen Tagen wieder aufgenommen worden. Wann sie nun weitergehen werden, ließ Warner Bros. offen. In dem neuesten Film muss „Batman" eine ganze Serie von Verbrechen lösen. Regisseur Matt Reeves ließ sich dabei nach eigenen Angaben von klassischen US-Kriminalfilmen der Schwarzen Serie wie „Chinatown" und „Taxi Driver" inspirieren.

Bisher ist ein Kinostart 2021 geplant, ob die erneute Unterbrechung an diesem Zeitplan rüttelt, ist bisher unbekannt. Der erste Teaser-Trailer verspricht viel, weil „Batman" von einer bisher unbekannten Seite im Film gezeigt wird, und zwar in seinen Anfängen als dunkler Rächer. Mit von der Partie sind Paul Dano als The Riddler, Zoë Kravitz als Catwoman und Colin Farrell als The Penguin. (spot/AFP)