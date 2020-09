Sicherer Schulstart trotz Corona: „Tirol ist gut für den Herbst vorbereitet"

Innsbruck – Für rund 95.000 Tiroler Schüler, davon 8300 Erstklässler, und 10.500 Lehrer beginnt am 14. September das neue Schuljahr. Trotz Corona soll der Schulstart in Tirol sicher und in vollem Umfang über die Bühne gehen. Landesregierung und Bildungsdirektor präsentierten am Freitag ein Maßnahmenbündel auf Basis von Vorgaben des Bildungsministeriums. Der Unterricht werde im regulären Klassenverband stattfinden, die Schulen seien für schärfere Maßnahmen gewappnet. So wurden etwa Krisenteams in jeder Schule eingerichtet, und die Lehrer auf mögliches Distance-Learning vorbereitet.