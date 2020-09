Zweiter Tour-Etappensieg für Belgier Van Aert, Brite Yates weiter Gesamt-Erster

Millau - Der Belgier Wout van Aert hat in seiner bisher besten Saison am Freitag einen weiteren Erfolg hinzugefügt. Der Radprofi des Teams Jumbo feierte auf der 7. Etappe (Millau-Laveur/168 km) seinen zweiten Tagessieg bei der 107. Tour de France. Im Sprint einer größeren Gruppe setzte sich der 25-Jährige vor dem vom Österreicher Michael Gogl in Position gebrachten Norweger Advald Boasson Hagen durch.